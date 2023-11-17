Hasil Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil di Piala Dunia U-17 2023: Menang 2-1, Tim Samba Melenggang ke 16 Besar!

Timnas Brasil U-17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 setelah kalahkan Inggris U-17 2-1 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

HASIL Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (17/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1.

Gol-gol Brasil U-17 dicetak oleh Kaua Elias (43') dan Joao Pedro Da Mata (54'). Sedangkan Inggris membalas melalui penalti Joel Ndala (71').

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung seru, kedua tim saling terlibat jual beli serangan. Peluang berbahaya didapat Inggris U-17 di menit 19, namun tembakan Matty Warhurst masih mengenai mistar gawang.

Semenit berselang, Brasil U-17 menjawab lewat tembakan Joao Henrique. Namun tembakannya masih melebar.

Memasuki menit 25, Inggris U-17 kembali menebar ancaman lewat bintang andalannya, Matty Warhurst, namun Phillipe Gabriel tampil apik pada laga kali ini.

Memasuki menit 32, Brasil U-17 nyaris memecah kebuntuan lewat tembakan Estevao. Namun bola masih membentur tiang gawang.

Kemudian, Brasil U-17 menjadi tim yang berhasil menyelesaikan peluang mereka. Little Samba -julukan Brasil U-17- berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Kaua Elias.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama berakhir. Brasil U-17 berhasil unggul lebih dulu di paruh pertama.

Babak Kedua

Jual beli serangan terus berlangsung hingga paruh kedua. Namun lagi-lagi Brasil U-17 tampil lebih efektif.

Brasil U-17 kembali menyelesaikan peluang mereka menjadi gok pada menit 53, kali ini lewat aksi Da Mata. Umpan Joao Henrique mampu ditanduk menjadi gol oleh pemain Gremio tersebut.