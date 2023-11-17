Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil di Piala Dunia U-17 2023: Menang 2-1, Tim Samba Melenggang ke 16 Besar!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:09 WIB
Hasil Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil di Piala Dunia U-17 2023: Menang 2-1, Tim Samba Melenggang ke 16 Besar!
Timnas Brasil U-17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 setelah kalahkan Inggris U-17 2-1 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

HASIL Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (17/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1.

Gol-gol Brasil U-17 dicetak oleh Kaua Elias (43') dan Joao Pedro Da Mata (54'). Sedangkan Inggris membalas melalui penalti Joel Ndala (71').

Timnas Brasil U-17

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung seru, kedua tim saling terlibat jual beli serangan. Peluang berbahaya didapat Inggris U-17 di menit 19, namun tembakan Matty Warhurst masih mengenai mistar gawang.

Semenit berselang, Brasil U-17 menjawab lewat tembakan Joao Henrique. Namun tembakannya masih melebar.

Memasuki menit 25, Inggris U-17 kembali menebar ancaman lewat bintang andalannya, Matty Warhurst, namun Phillipe Gabriel tampil apik pada laga kali ini.

Memasuki menit 32, Brasil U-17 nyaris memecah kebuntuan lewat tembakan Estevao. Namun bola masih membentur tiang gawang.

Kemudian, Brasil U-17 menjadi tim yang berhasil menyelesaikan peluang mereka. Little Samba -julukan Brasil U-17- berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Kaua Elias.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama berakhir. Brasil U-17 berhasil unggul lebih dulu di paruh pertama.

Babak Kedua

Jual beli serangan terus berlangsung hingga paruh kedua. Namun lagi-lagi Brasil U-17 tampil lebih efektif.

Brasil U-17 kembali menyelesaikan peluang mereka menjadi gok pada menit 53, kali ini lewat aksi Da Mata. Umpan Joao Henrique mampu ditanduk menjadi gol oleh pemain Gremio tersebut.

Halaman:
1 2
      
