HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup D Piala Dunia U-17 2023: Timnas Argentina U-17 Juara Grup, Jepang U-17 Susul Senegal U-17 ke 16 Besar!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:09 WIB
Klasemen Akhir Grup D Piala Dunia U-17 2023: Timnas Argentina U-17 Juara Grup, Jepang U-17 Susul Senegal U-17 ke 16 Besar!
Timnas Argentina U-17 jadi juara Grup D usai kalahkan Polandia U-17 dengan skor 4-0 (Foto: Twitter/Argentina)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup D Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Tiga tim sukses lolos ke babak 16 besar, yaitu Timnas Argentina U-17, Senegal U-17, dan Jepang U-17.

Sebelum matchday ketiga dimulai, Timnas Senegal U-17 sudah lolos dengan menjadi pemuncak berkat raihan enam poin, disusul oleh Argentina U-17 dan Jepang U-17 yang sama-sama memiliki tiga poin. Timnas Polandia U-17 berada di posisi buncit dengan catatan nol poin.

Timnas Senegal U-17

Timnas Argentina U-17 bermain menghadapi Polandia U-17 di Jakarta International Stadium (JIS). Sementara itu, Jepang U-17 dan Senegal U-17 berhadapan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Argentina U-17 telah menjejakkan satu kakinya di babak 16 besar berkat gol Thiago Laplace (34’) pada babak pertama. Di paruh kedua, mereka menambah tiga gol lagi melalui Agustin Fabian Ruberto (46’), Ian Martin Subiare (52’), dan Santiago Lopez (86’).

Skor 4-0 bertahan hingga laga berakhir dan Argentina U-17 pun mengamankankan kelolosan dengan raihan enam poin. Di laga lain, Timnas Jepang U-17 secara mengejutkan mengalahkan Senegal U-17 dengan skor 2-0.

Rento Takaoka menciptakan gol pada menit ke-62 dan 72. Berkat hasil ini, Jepang U-17 juga mengakhiri fase grup dengan catatan enam poin.

Argentina U-17, Senegal U-17, dan Jepang U-17 kini memiliki poin yang setara, yaitu enam poin. Namun, Argentina U-17 sukses mengklaim status juara grup berkat keunggulan selisih gol, yaitu +5.

Halaman:
1 2
      
