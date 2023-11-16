Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Tertinggal 1-2

HASIL babak pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-2 di babak pertama.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indoensia U-17 -- tertinggal akibat gol-gol Anas Alaoui (29') dan Abdelhamid Ait Boudlal (38'). Gol Nabil Asyura (42') menjaga asa Timnas Indonesia U-17 untuk menang.

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia U-17 membuka permainan dengan ancaman. Baru lima menit laga berjalan, Arkhan Kaka sudah mendapatkan peluang. Namun, skor masih belum berubah karena tembakannya melebar.

Pada menit ke-11, giliran Maroko yang menebar ancaman. Beruntung, dua peluang beruntun yang muncul tidak berhasil menggetarkan gawang Ikram Al Giffari.

Delapan menit berselang, Nabil Asyura melakukan percobaan dari luar kotak penalti. Namun, sepakannya melambung jauh dari sasaran.

Arkhan Kaka bergerak di sayap kiri dan memberi ancaman pada menit ke-23. Namun, pergerakannya dimatikan oleh sebuah tekel dari seorang pemain Maroko U-17.

Pada menit ke-27, wasit menunjuk titik putih setelah pemain Maroko U-17 dilanggar Welber Jardim. Anas Alaoui yang maju sebagai eksekutor sukses membawa Maroko U-17 unggul pada menit ke-29.