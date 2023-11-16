Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Berduet dengan Nabil Asyura!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:05 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Berduet dengan Nabil Asyura!
Arkhan Kaka bermain bersama Nabil Asyura dan Riski Afrisal di lini serang Timnas Indonesia U-17 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

DAFTAR line-up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – menatap laga terakhirnya di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pada saat ini, tim asuhan Bima Sakti berada di posisi ketiga Grup A dengan catatan dua poin dari dua laga.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 meraih hasil yang identik, yaitu 1-1, ketika melakoni dua laga pertamanya di fase grup kontra Ekuador U-17 dan Panama U-17. Lawan mereka berikutnya, Timnas Maroko U-17, berada di peringkat kedua dengan raihan tiga poin.

Untuk mengamankan tiket lolos langsung ke babak 16 besar, Timnas Indonesia U-17 wajib meraih kemenangan. Sebab, hasil imbang hanya memastikan Timnas Indonesia U-17 finis di tempat ketiga, dengan catatan Panama tidak menang atas Ekuador.

Timnas Indonesia U-17 masih bisa lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Namun, itu akan sangat berisiko karena mereka harus menggantungkan nasib kepada hasil pertandingan di grup-grup lain.

