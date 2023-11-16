Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Ini Satu Hal yang Diwaspadai Timnas Indonesia U-17 dari Timnas Maroko U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:45 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Ini Satu Hal yang Diwaspadai Timnas Indonesia U-17 dari Timnas Maroko U-17
Sulthan Zaky sebut Timnas Indonesia U-17 waspadai serangan balik Maroko U-17 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SULTHAN Dzaky mengatakan bahwa Timnas Indonesia U-17 mewaspadai serangan balik dari Timnas Maroko U-17 jelang pertemuan penting di Piala Dunia U-17 2023. Laga terakhir di fase Grup A ini akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Sulthan Dzaky menuturkan bahwa Timnas Indonesia U-17 sudah punya gambaran kekuatan Maroko. Satu hal yang patut diwaspadai adalah serangan baliknya.

Timnas Indonesia U-17

"Kami waspadai dari Maroko tentunya counter attack dari Maroko," kata Sulthan Dzaky dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (16/11/2023).

Pemain PSM itu mengatakan timnya kini sudah jauh lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Sebab, Timnas Indonesia U-17 sudah melakukan sederet evaluasi.

"Mungkin kemarin kami sudah recovery dan menganalisis pertandingan kemarin mungkin ada kekurangan. Apa saja kekurangan dan yang harus kami perbaiki," ujarnya.

