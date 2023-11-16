Piala Dunia U-17 2023: Ini Satu Hal yang Diwaspadai Timnas Indonesia U-17 dari Timnas Maroko U-17

SULTHAN Dzaky mengatakan bahwa Timnas Indonesia U-17 mewaspadai serangan balik dari Timnas Maroko U-17 jelang pertemuan penting di Piala Dunia U-17 2023. Laga terakhir di fase Grup A ini akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Sulthan Dzaky menuturkan bahwa Timnas Indonesia U-17 sudah punya gambaran kekuatan Maroko. Satu hal yang patut diwaspadai adalah serangan baliknya.

"Kami waspadai dari Maroko tentunya counter attack dari Maroko," kata Sulthan Dzaky dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (16/11/2023).

Pemain PSM itu mengatakan timnya kini sudah jauh lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Sebab, Timnas Indonesia U-17 sudah melakukan sederet evaluasi.

"Mungkin kemarin kami sudah recovery dan menganalisis pertandingan kemarin mungkin ada kekurangan. Apa saja kekurangan dan yang harus kami perbaiki," ujarnya.