HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Belum Raih Poin di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Korea Selatan U-17

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:08 WIB
6 Negara yang Belum Raih Poin di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Korea Selatan U-17
Timnas Korea Selatan belum meraih satu pun poin dari dua laga fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
6 negara yang belum raih poin di Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi pembahasan pada artikel kali ini. Salah satu dari negara tersebut adalah Timnas Korea Selatan U-17.

Taeguk Warrior muda tergabung di Grup E. Timnas Korea U-17 berada satu tim bersama Prancis U-17, Amerika Serika U-17 dan Burkina Faso U-17.

Timnas Korea Selatan U-17 belum meraih poin usai menelan kekalahan dari Prancis U-17 dan Amerika Serikat U-17. Termasuk Korea Selatan U-17, berikut enam negara yang belum meraih poin di Piala Dunia U-17 2023

6. Kanada U-17


Timnas Kanada U-17 belum meraih satu poin pun dari dua laga awal fase grup Piala Dunia U-17 2023. Kanada U-17 tergabung di Grup B bersama Spanyol U-17, Mali U-17 dan Uzbekistan U-17.

Pada laga pembuka Grup B mereka kalah dari Spanyol U-17 dengan skor 0-2 Kemudian di laga berikutnya, Kanada U-17 kembali menelan kekalahan saat menghadapi Uzbekistan U-17 dengan skor telak 0-3.

5. Kaledonia Baru U-17


Selanjutnya ada Kaledonia Baru U-17 yang juga belum meraih poin pada gelaran Piala Dunia U-17 2023 kali ini. Tergabung di Grup C, Kaledonia Baru berada satu grup dengan tim kuat lain seperti Iran U-17, Inggris U-17 hingga juara bertahan Brasil U-17.

Kaledonia U-17 menjadi lumbung gol di Grup C. Mereka kalah 0-10 dari Inggris U-17 di laga pembuka. Kemudian di laga kedua, Kaledonia U-17 kembali kalah dengan skor cukup besar 0-9 dari Brasil U-17.

