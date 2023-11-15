Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Dominan, Der Panzer Unggul 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Dominan, Der Panzer Unggul 1-0
Timnas Jerman U-17 unggul 1-0 atas Selandia Baru U-17 untuk sementara (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
HASIL babak pertama Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada Rabu (15/11/2023) berakhir dengan skor 1-0 di babak pertama

Timnas Jerman U-17 unggul berkat gol telat Paris Brunner (45+7'). Di sisi lain, Timnas Selandia Baru U-17 bermain dengan pertahanan yang disiplin.

Timnas Jerman U-17

Jalannya Pertandingan

Timnas Jerman U-17 langsung tampil menggebrak dengan serangan masif ke pertahanan Selandia Baru U-17. Skema serangan dari berbagai sisi diterapkan oleh Der Panzer -julukan Jerman U-17.

Namun, Timnas Selandia Baru U-17 berhasil menahan gempuran serangan itu dengan baik. Mereka bermain disiplin untuk mempertahankan gawangnya. Meski begitu, tim besutan Martin Bullock itu sesekali melancarkan serangan balik.

Memasuki menit ke-25, Timnas Jerman U-17 masih terpantau mengurung pertahanan Selandia Baru U-17. Kali ini, mereka menerapkan tempo permainan yang lebih cepat untuk mendobrak pola defensif The All Whites -julukan Selandia Baru U-17.

Mereka bahkan memasukkan pemain bertipikal menyerang, Robert Ramsak, untuk menambah daya gedor. Sayangnya, berbagai upaya Der Panzer mampu diantisipasi dengan baik oleh The All Whites.

Akan tetapi, pada menit kritis, Timnas Jerman U-17 akhirnya mampu mencuri keunggulan. Adalah Paris Brunner (45+7’) yang mampu menutup babak pertama untuk keunggulan Jerman U-17 atas Selandia Baru U-17 dengan tandukkannya.

