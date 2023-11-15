Amar Brkic Ingin Buka Rekening Golnya di Piala Dunia U-17 2023 pada Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17

AMAR Brkic berhasrat untuk membuka rekening golnya di Piala Dunia U-17 2023 pada laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17. Jikalau gagal, Amar ingin Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- untuk menang.

Timnas Indonesia U-17 akan bersua dengan Maroko U-17 dalam laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak selanjutnya. Saat ini, Garuda Asia duduk di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi dua poin dari dua hasil imbang.

Sedangkan, Maroko U-17 unggul satu tingkat di atas mereka dengan perolehan tiga poin dari satu kemenangan. Tentunya, laga mendatang bisa dibilang sebagai pertandingan hidup-mati yang menentukan nasib kedua tim di turnamen itu.

Menjelang pertandingan itu, Amar mempunyai tekad tinggi untuk mencetak gol ataupun assist. Namun, yang terpenting bagi pemain TSG Hoffenheim U-17 itu adalah Garuda Asia meraih kemenangan atas Maroko U-17.