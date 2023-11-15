Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Bleus Unggul 1-0

Timnas Prancis U-17 unggul 1-0 atas Korea Selatan U-17 (Foto: MPI/Ilham Sigit)

HASIL babak pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada Rabu (15/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 di babak pertama.

Les Bleus -- julukan Prancis -- unggul berkat gol cepat Mathis Amogou pada menit kedua. Timnas Korea Selatan U-17 berusaha memberikan perlawanan namun skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Jalannya Pertandingan

Prancis U-17 tampil ngegas sejak menit awal pertandingan. Laga baru berjalan dua menit, Prancis U-17 langsung mampu memecah kebuntuan.

Berawal dari situasi sepak pojok, umpan Ismail Bouneb disambut Mathis Amogou dengan manis. Penjaga gawang Korea Selatan U-17, Hong Seong-min tak berkutik menahan derasnya bola.

Dua menit berselang, Prancis U-17 kembali mengancam gawang Korea Selatan U-17. Namun tandukan Yvann Titi masih melebar.

Korea Selatan U-17 baru mampu memberi perlawanan pada menit 20. Namun tembakan Kim Myeong-jun masih mampu dihalau penjaga gawang Prancis U-17, Mathys Niflore.

Prancis U-17 terus menggempur pertahanan Korea Selatan U-17. Namun peluang mereka terus-terusan tidak mengenai sasaran.

Memasuki menit 39, Korea Selatan U-17 kembali memberi perlawanan. Namun sontekan Kim Myeong-jun masih dengan mudah diamankan Mathys Niflore.

Wasit hanya memberi tambahan waktu dua menit untuk injury time. Skor 1-0 untuk Prancis U-17 pun bertahan hingga laga usai.