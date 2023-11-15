Iqbal Gwijangge Berapi-api Bawa Timnas Indonesia U-17 Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Insya Allah Main Lebih Baik!

SURABAYA – Kapten Timnas Indonesia U-17, Iqbal Gwijangge, berambisi besar membawa timnya lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Dia pun memastikan bakal mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tampil lebih baik lagi di laga terakhir Grup A yang akan menentukan nasib mereka lolos atau tidak ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Iqbal Gwijangge mengatakan Timnas Indonesai U-17 sudah melupakan hasil imbang melawan 1-1 dengan Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Sebab, ujian lainnya sudah menanti skuad Garuda Asia dengan melawan Timnas Maroko U-17 di laga terakhir Grup A.

"Kami sekarang fokus melawan Maroko. Yang penting kami fokus dengan kita sendiri," ujar Iqbal Gwijangge di Surabaya, dikutip Rabu (15/11/2023).

Iqbal mengatakan optimistis persiapan skuad Garuda Asia bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu, performa timnya bisa lebih maksimal saat memainkan laga pamungkas Grup A.

"Kami hanya punya waktu dua hari, kita fokus lagi. Insya Allah, kami main lebih baik lagi di pertandingan terakhir grup," ujar Iqbal.