Media Vietnam Takjub Arkhan Kaka Menggila Bersama Timnas Indonesia U-17: Dapat Apresiasi Tinggi di Piala Dunia U-17 2023!

MEDIA Vietnam, The Thao Van Hoa, takjub dengan aksi Arkhan Kaka bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, Arkhan Kaka patut mendapat apresiasi tinggi di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Arkhan Kaka jadi sorotan karena sukses jadi pahlawan Timnas Indonesia U-17 di dua laga awal Piala Dunia U-17 2023. Dia sukses mencetak gol yang membuat Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- mampu mengimbangi lawannya di dua laga awal Grup A.

Aksi menggila Arkhan Kaka dimulai kala Timnas Indonesia U-17 melawan Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 itu, Arkhan Kaka sukses membawa Timnas Indonesai U-17 membuka keunggulan lebih dahulu berkat golnya di menit ke-22.

Tetapi, Ekuador U-16 berhasil menyamakan kedudukan selang enam menit kemudian. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir laga. Meski gagal menang, hasil imbang atas Ekuador U-17 tetap membuat Timnas Indonesia U-17 jadi sorotan besar karena lawannya itu merupakan tim kuat. Ekuador U-17 berstatus runner-up turnamen Piala Amerika Selatan U-17 2023.

Setelah itu, Arkhan Kaka tampil gacor lagi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 12 November 2023. Dia berhasil membukukan satu gol di menit ke-54 usai memanfaatkan umpan ciamik dari Welber Jardim.

Berkat gol Arkhan Kaka, Timnas Indonesia U-17 yang tengah tertinggal langsung menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor itu pun terus terjaga hingga akhir laga sehingga Timnas Indonesia U-17 meraih 1 poin tambahan lagi.

Mendapati aksi Arkhan Kaka ini, media Vietnam tanpa ragu melayangkan puja-puji kepada Arkhan Kaka. Dia menilai performa apik Arkhan Kaka layak mendapat apresiasi tinggi di Piala Dunia U-17 2023.

“Di Grup A, tuan rumah Timnas Indonesia U-17 bermain bagus. Mereka memiliki 2 kali hasil imbang dan terbuka lebar untuk merebut tiket ke babak sistem gugur,” tulis The Thao Van Hoa, dikutip Rabu (15/11/2023).

“Menariknya, kedua gol Timnas Indonesia U-17 dicetak oleh Arkhan Kaka. Pemain berusia 16 tahun itu mendapat apresiasi tinggi di turnamen tahun ini,” lanjutnya.