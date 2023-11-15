Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Takjub Arkhan Kaka Menggila Bersama Timnas Indonesia U-17: Dapat Apresiasi Tinggi di Piala Dunia U-17 2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |00:12 WIB
Media Vietnam Takjub Arkhan Kaka Menggila Bersama Timnas Indonesia U-17: Dapat Apresiasi Tinggi di Piala Dunia U-17 2023!
Arkhan Kaka kala membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao Van Hoa, takjub dengan aksi Arkhan Kaka bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, Arkhan Kaka patut mendapat apresiasi tinggi di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Arkhan Kaka jadi sorotan karena sukses jadi pahlawan Timnas Indonesia U-17 di dua laga awal Piala Dunia U-17 2023. Dia sukses mencetak gol yang membuat Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- mampu mengimbangi lawannya di dua laga awal Grup A.

Arkhan Kaka. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

Aksi menggila Arkhan Kaka dimulai kala Timnas Indonesia U-17 melawan Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 itu, Arkhan Kaka sukses membawa Timnas Indonesai U-17 membuka keunggulan lebih dahulu berkat golnya di menit ke-22.

Tetapi, Ekuador U-16 berhasil menyamakan kedudukan selang enam menit kemudian. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir laga. Meski gagal menang, hasil imbang atas Ekuador U-17 tetap membuat Timnas Indonesia U-17 jadi sorotan besar karena lawannya itu merupakan tim kuat. Ekuador U-17 berstatus runner-up turnamen Piala Amerika Selatan U-17 2023.

Setelah itu, Arkhan Kaka tampil gacor lagi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 12 November 2023. Dia berhasil membukukan satu gol di menit ke-54 usai memanfaatkan umpan ciamik dari Welber Jardim.

Berkat gol Arkhan Kaka, Timnas Indonesia U-17 yang tengah tertinggal langsung menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor itu pun terus terjaga hingga akhir laga sehingga Timnas Indonesia U-17 meraih 1 poin tambahan lagi.

Mendapati aksi Arkhan Kaka ini, media Vietnam tanpa ragu melayangkan puja-puji kepada Arkhan Kaka. Dia menilai performa apik Arkhan Kaka layak mendapat apresiasi tinggi di Piala Dunia U-17 2023.

“Di Grup A, tuan rumah Timnas Indonesia U-17 bermain bagus. Mereka memiliki 2 kali hasil imbang dan terbuka lebar untuk merebut tiket ke babak sistem gugur,” tulis The Thao Van Hoa, dikutip Rabu (15/11/2023).

“Menariknya, kedua gol Timnas Indonesia U-17 dicetak oleh Arkhan Kaka. Pemain berusia 16 tahun itu mendapat apresiasi tinggi di turnamen tahun ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/50/1648787/comeback-andy-ruiz-jr-incar-trilogi-kontra-anthony-joshua-uvo.webp
Comeback Andy Ruiz Jr Incar Trilogi Kontra Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk dari Pulisic dan Saelemaekers jelang Duel Panas Kontra Lazio
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement