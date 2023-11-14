Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Kaka dan Iqbal Gwijanggge Ungkap Alasan Timnas Indonesia U-17 Telat Panas saat Hadapi Timnas Panama U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:06 WIB
Arkhan Kaka dan Iqbal Gwijanggge Ungkap Alasan Timnas Indonesia U-17 Telat Panas saat Hadapi Timnas Panama U-17
Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Indonesia U-17 bermain imbang 1-1 saat menghadapi Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dua bintang Garuda Asia, Arkhan Kaka dan Iqbal Gwijangge mengaku timnya terlambat panas di laga tersebut.

Ya, hasil imbang kembali didapat Timnas Indonesia U-17 kala menghadapi Panama U-17 pada laga kedua Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023). Sebelumnya, pada laga pertama yang digelar pada Jumat (10/11/2023), tim besutan Bima Sakti juga ditahan imbang Ekuador U-17 dengan skor serupa.

Pada laga kontra Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 tertinggal lebih dulu lewat gol lewat gol Oldemar Castillo (45+3’), sebelum disamakan via tandukan Arkhan Kaka (54'). Pada babak pertama, Timnas Indonesia U-17 cukup kesulitan mengembangkan permainan.

Arkhan mengakui timnya tidak tampil percaya diri di babak pertama sehingga tampil lesu. Kurangnya rasa percaya diri membuat Arkhan dan rekan-rekannya kurang berkonsentrasi.

"Ya mungkin karena semua lelah dan konsentrasi kurang. Itu mungkin karena faktor situasi pertandingan, tetapi alhamdulillah kita bisa menahan imbang lawan. Semoga ke depannya kita bisa menang dan lebih baik lagi," kata Arkhan usai laga.

"Mungkin karena tadi anak-anak belum terlalu percaya diri dan belum terlalu panas juga. Tadi staff pelatih dan pemain saling menyemangati, saling memotivasi untuk percaya diri. Itu terbukti di babak kedua kita lebih menguasai pertandingan," ucap pemain Persis Solo itu.

