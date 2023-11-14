Gol Kedua Berturut-turut Arkhan Kaka Bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Dipersembahkan untuk sang Ayah Tercinta

GOL kedua berturut-turut Akrhan Kaka bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dipersembahkan untuk sang ayah tercinta. Selain untuk ayahnya yang selalu mendukungnya, Arkhan Kaka juga persembahkan golnya itu untu masyarakat Indonesia.

Nama Arkhan Kaka kini menjadi perbincangan para pencinta sepakbola Tanah Air. Bagaimana tidak, setelah membantu Timnas Indonesia U-17 menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1 lewat golnya di laga perdana Grup A Piala Dunia U-17 2023, Kaka nyatanya kembali mencetak gol saat melawan Panama U-17.

Lebih hebatnya lagi, gol Kaka di menit 54 menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 dari kekalahan. Sebab dalam laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin 13 November 2023 kemarin, Timnas Indonesia U-17 sedang tertinggal 0-1 gara-gara gol Oldemar Castillo pada menit 45+3.

Kaka pun baru mencetak gol penyamakedudukan di menit 54 alias di awal babak kedua. Berkat gol Kaka, Timnas Indonesia U-17 bisa membawa pulang satu poin karena mampu menahan Panama U-17 dengan skor 1-1.

Usai laga, Kaka menyebut bahwa golnya ke gawang Panama khusus ia persembahkan kepada sang ayah. Jika sebelumnya gol pertamanya di Piala Dunia U-17 2023 dipersembahkan untuk sang ibunda, maka gol keduanya untuk sang ayah yang bernama Purwanto Suwondo.

Semua itu dilakukan Kaka sebagai rasa terima kasihnya kepada orangtuanya yang selalu mendukungnya untuk menjadi pesepakbola profesional seperti sekarang ini. Tak lupa gol itu juga untuk masyarakat Indonesia serta skuad Garuda Asia agar bisa memotivasi timnya untuk bisa melaju lebih jauh di Piala Dunia U-17 2023.