Sebut Timnas Indonesia U-17 Tim Bagus Usai Ditahan 1-1, Pelatih Panama U-17 Doakan Garuda Asia Menang atas Maroko U-17

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Panama U-17, Mike Stump, mengakui Timnas Indonesia U-17 merupakan tim yang hebat usai keduanya saling imbang 1-1 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023, Senin 13 November 2023. Panama U-17 pun percaya dengan kekuatan yang dimiliki Garuda Asia, mereka mampu mengalahkan Maroko U-17 di laga pamungkas.

Meski begitu, harapan Stump terkait Timnas Indonesia U-17 bakal menang atas Maroko U-17 sejatinya semata-mata karena bisa menguntungkan Panama U-17 juga. Sebab andai Indonesia U-17 menang atas Maroko dan Panama U-17 juga menang dengan selisih 3 gol atas Ekuador di laga pamungkas, maka baik Garuda Asia dan Panama U-17 akan lolos dengan merebut dua posisi teratas Grup A.

Karena itulah Stump berharap Timnas Indonesia U-17 bisa meraih kemenangan di laga kontra Maroko U-17. Ia pun percaya Garuda Asia bisa melakukannya, sebab ia menilai tim yang dinahkodai Bima Sakti itu merupakan tim yang kuat.

“Indonesia adalah tim yang bagus. Semoga saja mereka lakukan dengan baik,” kata Stump usai pertandingan, dikutip Selasa (14/11/2023).

“Mereka punya dua poin, mereka bisa mendapatkan lima poin dengan mengalahkan Maroko,” lanjut Stump.

Untuk diketahui, Timnas Panama U-17 harus puas bermain imbang 1-1 melawan Indonesia U-17 pada matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.