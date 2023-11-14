Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Wajib Raih 3 Poin Penuh!

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 pada laga berikutnya di Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – baru saja melakoni laga keduanya di fase grup Piala Dunia U-17 2023 pada Senin (13/11/2023) dini hari WIB. Menghadapi Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 kembali bermain imbang 1-1 layaknya partai pembuka turnamen ini ketika mereka menghadapi Ekuador U-17.

Timnas Panama U-17 membuka skor lebih dulu pada menit ke-45 lewat tiga menit lewat gol Oldemar Castillo Jimenez. Namun, tandukan Arkhan Kaka menyamakan skor pada menit ke-54, hasil memaksimalkan umpan Welber Jardim.

Kini, Timnas Indonesia U-17 memiliki dua poin dari dua laga di Grup A. Mereka menempati peringkat ketiga klasemen Grup A, di belakang Ekuador U-17 yang memiliki empat poin dan Maroko U-17 yang memiliki tiga poin.

Maroko sebenarnya mengawali turnamen dengan baik usai mengalahkan Panama dengan skor 2-0. Namun, mereka kalah dengan skor 0-2 ketika menghadapi Ekuador pada Senin (13/11/2023) kemarin.