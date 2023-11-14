Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Wajib Raih 3 Poin Penuh!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:00 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Wajib Raih 3 Poin Penuh!
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 pada laga berikutnya di Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – baru saja melakoni laga keduanya di fase grup Piala Dunia U-17 2023 pada Senin (13/11/2023) dini hari WIB. Menghadapi Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 kembali bermain imbang 1-1 layaknya partai pembuka turnamen ini ketika mereka menghadapi Ekuador U-17.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17

Timnas Panama U-17 membuka skor lebih dulu pada menit ke-45 lewat tiga menit lewat gol Oldemar Castillo Jimenez. Namun, tandukan Arkhan Kaka menyamakan skor pada menit ke-54, hasil memaksimalkan umpan Welber Jardim.

Kini, Timnas Indonesia U-17 memiliki dua poin dari dua laga di Grup A. Mereka menempati peringkat ketiga klasemen Grup A, di belakang Ekuador U-17 yang memiliki empat poin dan Maroko U-17 yang memiliki tiga poin.

Maroko sebenarnya mengawali turnamen dengan baik usai mengalahkan Panama dengan skor 2-0. Namun, mereka kalah dengan skor 0-2 ketika menghadapi Ekuador pada Senin (13/11/2023) kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648355/ricuh-ufc-322-disorot-wali-kota-new-york-eric-adams-perintahkan-polisi-turun-tangan-qht.webp
Ricuh UFC 322 Disorot Wali Kota New York, Eric Adams Perintahkan Polisi Turun Tangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_kiri.jpg
Curhat Raymond/Joaquin usai Kalahkan Idolanya di Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement