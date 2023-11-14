Bima Sakti Peluk Amar Brkic Usai Debut di Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023: Dia Sudah Bekerja Keras

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memeluk Amar Brkic usai menjalani debut bersama Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun mengapresiasi penampilan Amar Brkic dengan menyebut sang pemain sudah bekerja keras.

Ya, Amar Brkic akhirnya debut bersama Timnas Indonesia U-17 saat melawan Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 13 November 2023 itu sendiri berakhir dengan hasil imbang 1-1.

Bima Sakti baru menurunkan Amar Brkic pada menit ke-46. Dia masuk menggantikan Jehan Pahlevi. Amar pun bermain cukup baik sampai akhir laga tersebut.

Usai laga, Bima Sakti pun mengomentari penampilan Amar Brkic dalam laga itu hingga membeberkan reaksi sang pemain saat debut membela Timnas Indonesia U-17. Bima Sakti mengaku meminta pemain Hoffenheim U-17 itu menunjukkan kualitasnya dalam laga tersebut.

"Ya, Amar, kami kasih kesempatan. Itu di ruang ganti, saya (bilang) butuh kamu, berikan semampu kamu," kata Bima Sakti usai laga, dikutip Selasa (14/11/2023).