HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Bima Sakti Lecutkan Semangat Timnas Indonesia U-17 di Ruang Ganti hingga Sukses Imbangi Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |01:26 WIB
Cerita Bima Sakti Lecutkan Semangat Timnas Indonesia U-17 di Ruang Ganti hingga Sukses Imbangi Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Bima Sakti kala mendampingi Timnas Indonesia U-17 berlaga. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, berbagi cerita soal caranya melecutkan semangat para pemainnya di ruang ganti saat jeda babak pertama melawan Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, berkat suntikan semangat ini, Timnas Indonesia U-17 bisa menahan imbang Panama U-17.

Bima Sakti mengaku Timnas Indonesia U-17 mendapat perlawanan ketat dari Panama U-17, utamanya di babak pertama. Kondisi itu membuat mental timnya sempat goyang, tetapi bisa lebih baik pada babak kedua.

Bima Sakti

"Mereka tampil pada babak pertama walau dengan tekanan Panama U-17, alhamdulilah hanya bisa bikin satu gol. Semua pemain di ruang ganti sempat down," kata Bima Sakti usai laga, dikutip Selasa (14/11/2023).

"Saya bilang tidak boleh menyesal. Tidak boleh putus asa. Timnas Indonesia bagus. Saya bilang bisa tak ada yang salah di sini, lupakan babak pertama dan fokus pada babak kedua. Alhamdulilah pemain bisa lepas," tambahnya.

Bima Sakti mengatakan bahwa target utama skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sejatinya adalah meraih tiga poin saat melawan Panama U-17. Namun, hasil seri pun menurutnya tidak terlalu buruk.

"Saya sampaikan kepada pemain kami mau menang. Kalau tidak bisa menang, minimal seri jangan sampai kalah," ucap Bima Sakti.

