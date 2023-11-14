Demi Loloskan Timnas Indonesia U-17 ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti Rela Tak Tidur Bedah Kekuatan Maroko U-17!

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, siap berjuang keras demi membawa timnya lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Dia bahkan menyatakan rela tidak tidur demi membedah kekuatan Maroko U-17 yang akan dihadapi di laga terakhir Piala Dunia U-17 2023.

Bima Sakti mengatakan timnya akan membedah kekuatan dan kelemahan Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17. Hal itu demi menjadi modal menyiapkan skema terbaik buat Timnas Indonesia U-17.

"Kami konsentrasi dua hari ini. Kami manfaatkan malam ini tidak tidur. Kami analisa Maroko U-17," ujar Bima Sakti usai laga, dikutip Selasa (14/11/2023).

Bima Sakti optimistis Timnas Indonesia U-17 bisa menembus babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Namun, hal paling terpenting saat ini menyiapkan tim dengan baik agar Arkhan Kaka dan kolega dapat tampil maksimal lawan Maroko U-17.

"Kami harus yakin. Kami sudah terlanjur basah. Kami ada kesempatan untuk melangkah ke fase selanjutnya," tegas Bima Sakti.

Ya, Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, mereka kini duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A dengan koleksi 2 poin.