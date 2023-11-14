Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-17 Hadirkan Kejutan Lagi di Piala Dunia U-17 2023 dengan Tahan Imbang Panama U-17

MEDIA Vietnam, Vietnamnet, kaget Timnas Indonesia U-17 hadirkan kejutan lagi di Piala Dunia U-17 2023. Kali ini, Timnas Indonesia U-17 menahan imbang Timnas Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 baru saja melanjutkan perjalanan di Piala Dunia U-17 2023 dengan melawan Panama U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 13 November 2023. malam WIB. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- berhasil memberi perlawanan sengit terhadap wakil CONCACAF itu.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-17 harus tertinggal lebih dahulu lewat aksi Oldemar Castillo Jimenez pada menit ke-45+3. Tetapi kemudian, Timnas Indonesia U-17 berhasil membalasnya di babak kedua lewat sundulan Arkhan Kaka di menit ke-54.

Hasil itu membuat tren tak terkalahkan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 berlanjut. Sebelumnya, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- juga menahan imbang 1-1 Timnas Ekuador U-17 di laga perdana Grup A pada 10 November 2023.

Mendapati hasil itu, media Vietnam kaget. Sebab, Timnas Panama U-17 merupakan salah satu tim kuat dari CONCACAF.

“Timnas Indonesia U-17 kembali mengejutkan pada putaran final Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di kandang sendiri dengan meraih 1 poin berharga melawan Panama U-17, pada 13 November 2023 malam,” tulis Vietnamnet, dikutip Selasa (14/11/2023).

“Setelah menorehkan sejarah dengan gol pertamanya di putaran final Piala Dunia U-17 2023 saat bermain imbang melawan Ekuador U-17, Timnas Indonesia U-17 tampil penuh percaya diri dan determinasi pada laga melawan Panama U-17,” lanjutnya.