Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Selasa 14 November 2023: Timnas Jepang U-17 vs Argentina U-17, Brasil U-17 Jumpa Kaledonia Baru U-17!

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Selasa 14 November 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada 4 laga seru yang akan tersaji, di antaranya mempertemukan Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17!

Ya, gelaran Piala Dunia U-17 2023 berlanjut hari ini. Kini, giliran tim-tim dari Grup C dan D yang akan melakoni laga matchday kedua fase grup.

Di Grup C, ada duel Timnas Brasil U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 dan juga Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17. Kemenangan tentunya jadi target seluruh tim karena persaingan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 berjalan ketat di Grup C.

Kini, Inggris U-17 sendiri sedang memimpin klasemen sementara Grup C usai menggila saat melawan Kaledonia Baru U-17 di laga perdana pada 11 November 2023. Dalam laga itu, The Three Lions -julukan Timnas Inggris U-17- menggila hingga menang telak 10-0.

Tentunya, ini jadi modal apik Inggris U-17 untuk melawan Iran U-17 hari ini. Tetapi, Inggris U-17 tetap perlu waspada. Sebab, Iran U-17 juga memulai perjalanan di Piala Dunia U-17 2023 dengan fantastis. Mereka berhasil mengalahkan sang juara bertahan, Brasil U-17, secara dramatis dengan skor 3-2.

Tak ayal, duel Inggris U-17 vs Iran U-17 dinilai akan jadi tantangan sesungguhnya bagi The Three Lions. Laga seru itu akan digelar di Jakarta International Stadium, Selasa (14/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Selain duel itu, ada juga pertandingan seru lain yang akan digelar di Grup C hari ini. Laga itu mempertemukan Timnas Brasil U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17. Ini akan jadi duel dua tim pesakitan.

Bagaimana tidak, Timnas Brasil U-17 dan Kaledonia Baru U-17 sama-sama kalah di laga perdana Grup C. Kini, keduanya dipastikan tampil jor-joran demi menang dan menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Laga Timnas Brasil U-17 vs Kaledonia Baru U-17 pun akan digelar di Jakarta International Stadium pada Selasa (14/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Beralih ke Grup D, ada dua duel sengit juga yang akan digelar di Piala Dunia U-17 2023. Duel Senegal U-17 vs Polandia U-17 akan digelar lebih dahulu di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Kamis (14/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Senegal U-17 dipastikan menatap laga itu dengan motivasi lebih karena sukses meraih hasil manis di laga perdana Grup D. Melawan Argentina U-17, Senegal U-17 berhasil menang tipis 2-1. Alhasil, mereka memimpin klasemen sementara Grup D saat ini dengan 3 poin.