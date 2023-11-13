Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik di Matchday Kedua Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 di Tempat Kedua!

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik di matchday kedua Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Timnas Indonesia U-17 menempati posisi kedua.

Ya, sejumlah tim baru saja melakoni laga matchday kedua. Salah satunya adalah Timnas Indonesia U-17. Melawan Panama U-17 di laga kedua Grup A, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- mengakhiri laga dengan skor 1-1.

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) malam WIB itu, Timnas Indonesia U-17 harus tertinggal lebih dahulu lewat aksi Oldemar Castillo Jimenez pada menit ke-45+3. Tetapi kemudian, Timnas Indonesia U-17 berhasil membalas di babak kedua lewat sundulan Arkhan Kaka (54’).

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-17 kini menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup A. Mereka total mengemas 2 poin, usai dua kali meraih hasil seri.

Dengan hasil itu, Timnas Indonesia U-17 menempati posisi kedua di klasemen sementara peringkat 3 terbaik. Mereka kalah poin dari Uzbekistan U-17 yang kini menempati posisi puncak klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023.

Uzbekistan U-17 total mengemas 3 poin saat ini. Sebab, di laga kedua Grup B, mereka berhasil mengalahkan Kanada U-17 dengan skor 3-0.

Sementara itu, posisi ketiga di klasemen sementara peringkat 3 terbaik diisi oleh Timnas Brasil U-17 saat ini. Mereka yang baru melakoni 1 laga di Grup C total mencatatkan 0 poin dan selisih gol -1.