Timnas Korea Selatan U-17 Didukung Suporter Indonesia di Piala Dunia U-17 2023, Efek Shin Tae-yong?

Timnas Korea Selatan U-17 mendapat cukup banyak dukungan dari pencinta sepakbola Indonesia (Foto: KFA)

JAKARTA - Timnas Korea Selatan U-17 mendapat dukungan yang cukup banyak dari pencinta sepakbola Indonesia pada Piala Dunia U-17 2023. Namun, sang pelatih Byun Sung-hwan meminta maaf lantaran gagal membalas dukungan tersebut.

Dukungan itu terlihat pada laga Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Minggu 12 November 2023 malam WIB. Sayangnya, The Taeguk Warriors muda takluk 1-3.

Byun mengatakan dukungan suporter itu sangat penting buat tim asuhannya. Semangat pemain terlihat berlipat ganda saat melakoni laga kontra Timnas Amerika Serikat U-17.

"Ada banyak suporter Indonesia yang mendukung kami dan itu memberikan tambahan energi untuk saya dan para pemain," kata Byun usai laga, dikutip pada Senin (13/11/2023).

Pria asal Korea Selatan itu lalu meminta maaf untuk suporter yang telah memberikan dukungan. Sebab, anak asuhnya takluk dengan skor cukup mencolok.

"Saya merasa menyesal tak bisa memenuhi ekspektasi para suporter dari Indonesia," tukas Byun.