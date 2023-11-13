Hasil Lazio vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Derby della Capitale Berakhir Tanpa Gol

ROMA - Hasil Lazio vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Olimpico, Roma, Senin (13/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Baik AS Roma mau pun Lazio sejatinya mendapat sejumlah peluang mencetak gol. Akan tetapi, kedua tim sama-sama kurang tenang dalam penyelesaian akhir.

Jalannya Pertandingan

Adu taktik antara Jose Mourinho dengan Maurizio Sarri sudah terlihat sejak awal laga. Baru empat menit, Romelu Lukaku mengancam dengan sundulannya. Akan tetapi, bola melambung dari gawang Ivan Provedel.

Peluang berikutnya bagi Roma datang di menit ke-13. Sayangnya, tendangan Rick Karsdorp melenceng tipis di pojok kanan atas gawang. Lazio baru mendapat kans di menit ke-27 lewat sundulan Alessio Romagnoli, tetapi bisa diselamatkan Rui Patricio.

Setelah itu, laga berjalan datar. Namun, Lazio sempat kembali mengancam via Luis Alberto di menit ke-43. Sayangnya, tembakan kaki kanan pemain asal Spanyol tersebut melenceng tipis di pojok kanan atas gawang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.