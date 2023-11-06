Hasil AS Roma vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Il Lupi Menang Dramatis 2-1 Berkat Romelu Lukaku!

ROMA - Hasil AS Roma vs Lecce di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Olimpico, Roma, Senin (6/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Il Lupi.

Lecce unggul lebih dulu via gol Pontus Almqvist (71'). Namun, Roma berhasil bangkit dan melesakkan dua gol lewat Azmoun (90') dan Romelu Lukaku (90+4') yang menebus dosanya di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Roma sejatinya punya peluang emas untuk unggul cepat. Federico Baschirotto melakukan handball sehingga wasit menunjuk titik putih. Sayangnya, eksekusi Lukaku pada menit keempat bisa digagalkan Wladimiro Falcone.

Gagalnya peluang itu memberi napas bagi Lecce. Mereka berani mengancam di menit ke-16 Pontus Almqvist melepaskan tembakan. Beruntung, bola masih menyamping dari gawang Rui Patricio.

Delapan menit kemudian, Houssem Aouar mengancam tetapi Falcone bisa menyelamatkan bola. Lecce gantian membuat Patricio repot di menit ke-28 tetaip sepakan Ylber Ramadani masih menyamping.

Kans terbaik Roma datang di menit ke-30 lewat tembakan Paulo Dybala, sayangnya bola masih meleset tipis. Jual beli serangan terus terjadi di sisa waktu babak pertama, tetapi skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Selepas turun minum, tim tamu bermain lebih agresif. Buktinya, tembakan Marin Pongracic di menit ke-53 sempat merepotkan Patricio yang sigap menangkap bola.