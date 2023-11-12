Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of The Match Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Nimfasha Berchimas!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |22:04 WIB
Man of The Match Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Nimfasha Berchimas!
Nimfasa Berchimas (17) terpilih sebagai Man of the Match Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 (Foto: FIFA)
JAKARTA - Man of The Match Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Penghargaan tersebut diberikan kepada Nimfasha Berchimas.

Amerika Serikat U-17 berhasil membuka perjalanan mereka di Piala Dunia U-17 dengan kemenangan atas Korea Selatan U-17. Skuad asuhan Gonzalo Segares menang dengan skor meyakinkan 3-1 pada laga yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (12/11/2023) malam WIB.

Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17

Tiga gol untuk Amerika Serikat U-17 disumbangkan Nimfasha Berchimas (7' & 73') dan Cruz Medina (49'). Sementara itu, Kim Myeong-jun (35') menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Korea Selatan U-17.

 BACA JUGA:

Berchimas tampil gemilang pada laga perdana di Grup E Piala Dunia U-17 itu. Tak hanya menyumbang dua gol, dia juga turut berkontribusi pada gol kedua Amerika Serikat U-17 yang dicetak Medina (49').

Gol kedua untuk Amerika Serikat U-17 merupakan hasil dari solo run yang dilakukan Berchimas dari sisi kanan. Tendangan kaki kirinya masih mampu ditepis kiper, yang kemudian bola jatuh di kaki Medina dan langsung memasukkannya ke dalam gawang yang dijaga Hong Seong-min.

