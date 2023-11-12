Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zainudin Amali Heran Rumput JIS Dinilai Buruk: Tak Ada Komplain dari Peserta Piala Dunia U-17 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |18:46 WIB
Zainudin Amali Heran Rumput JIS Dinilai Buruk: Tak Ada Komplain dari Peserta Piala Dunia U-17 2023
Jakarta International Stadium jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@jakinstadium)
SURABAYA – Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, angkat bicara soal kritik yang dilontarkan sejumlah pihak soal kualitas rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang menggelar laga di Piala Dunia U-17 2023. Dia heran dengan munculnya suara yang mempermasalahan rumput JIS.

Pasalnya, Zainudin Amali menyatakan bahwa FIFA selaku pemegang otoritas sepakbola tertinggi dunia sudah menyetujui JIS jadi venue pertandingan. Artinya, stadion itu telah memenuhi standar dunia.

JIS kala dipakai menggelar laga Piala Dunia U-17 2023. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

(JIS kala dipakai menggelar laga Piala Dunia U-17 2023. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

Selain itu, Zainudin Amali memastikan tidak ada complain dari pemain ataupun pelatih terkait kondisi rumput di JIS. Karena itu, sejumlah laga yang sudah digelar di JIS pun bisa berjalan dengan lancar.

“Kita tahu sudah ada pertandingan di JIS, dan tidak ada masalah. Tidak ada komplain dari pemain maupun pelatih,” ujar Zainuddin Amali, dilansir dari rilis PSSI, Minggu (12/11/2023).

“Terkait penjadwalan, itu yang menentukan adalah FIFA, termasuk ada dua grup di situ. Keputusan dari FIFA, kondisinya aman dan bisa digunakan,” lanjutnya.

Ya, JIS jadi perbincangan dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Banyak yang menyebut kualitas rumput stadion itu jelek, seperti saat dipakai menggelar laga Grup C, Sabtu 11 November 2023 dan Minggu (12/11/2023).

Meski begitu, laga-laga di Piala Dunia U-17 2023 berjalan lancar sejauh ini. Kemarin, Timnas Inggris U-17 mampu menang 10-0 atas Kaledounia Baru U-17. Lalu, Timnas Iran U-17 yang berhasil unggul 3-2 saat melawan Brasil U-17.

Komentar rumput JIS jelek muncul di media sosial dengan mengandalkan visual di siaran langsung yang ada di televisi. Pada kenyataannya, tak ada keluhan dari tim-tim peserta Grup C dan pertandingan digelar dengan lancar.

