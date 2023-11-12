Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rumput JIS Jadi Sorotan, Ratu Tisha Pastikan 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Lolos Verifikasi Akhir FIFA dengan Rapor Memuaskan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |18:32 WIB
Laga Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17 di Jakarta International Stadium. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
BANDUNG – Wakil Ketua Umum II PSSI, Ratu Tisha, angkat bicara di tengah sorotan yang mengarah ke rumput Jakarta International Stadium (JIS) dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Dia menegaskan standar rumput di empat lapangan untuk Piala Dunia U-17 2023 sudah sesuai dengan standar FIFA.

Ratu Tisha menjelaskan bahwa standar rumput di stadion telah melewati proses peninjauan ketat secara berkala dari 14 hari sebelum Piala Dunia U-17 2023 hingga 3 hari jelang pertandingan digelar. Jika dianggap tak layak, otoritas FIFA dipastikan bakal melarang penggunaannya untuk menggelar laga-laga turnamen.

JIS kala dipakai menggelar laga Piala Dunia U-17 2023. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

(JIS kala dipakai menggelar laga Piala Dunia U-17 2023. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

Bukan hanya FIFA, manajemen tim peserta yang bertanding juga memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan lapangan sebelum melaksanakan pertandingan. Dari hasil inpeksi mereka, tidak ada ada satu pun lapangan venue utama Piala Dunia U-17 2023 yang bermasalah.

“Terkait lapangan, perlu kami sampaikan bahwa seluruh lapangan kita sudah approve oleh seluruh pihak,” ujar Ratu Tisha di Bandung, Minggu (12/11/2023).

“Kami justru mendapat apresiasi dan FIFA dan manajemen tim peserta. Mereka memberi rapor bagus buat stadion. Tapi Apakah kami puas, tentunya tidak, dan kami akan terus benahi area-area yang memang masih dapat ditingkatkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ratu Tisha memastikan PSSI akan tetap melakukan evaluasi agar menampikan kualitas lapangan terbaik untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan event turnamen bola berkelas dunia.

