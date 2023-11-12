Hasil Timnas Venezuela U-17 vs Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 3-0, La Vinotinto Muda Buka Perjalanan dengan Manis!

HASIL Timnas Venezuela U-17 vs Selandia Baru U-17 dalam matchday pertama Grup F Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Skuad muda La Vinotinto -julukan Timnas Venezuela U-17- berhasil membuka perjalanan dengan manis karena menang dengan skor 3-0.

Duel Timnas Venezuela U-17 vs Selandia Baru U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023) sore WIB. Timnas Venezuela U-17 menang 2-0 berkat gol David Martinez (29’) dan brace Leenhan Romero (87’ dan 90+7’).

(Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung memainkan tempo permainan yang cepat sejak menit awal. Jual beli serangan dilakukan baik dari kubu Timnas Venezuela U-17 maupun Selandia Baru U-17, meski belum ada peluang emas yang tercipta hingga 15 menit pertandingan berjalan.

Namun di menit ke-17, Timnas Selandia Baru U-17 nyaris saja membuka keran golnya lewat tendangan Matt D’Hotman. Sayang, bola masih bisa ditepis Jorge Sanchez.

Berselang satu menit, giliran Venezuela U-17 yang mendapat peluang emas lewat sontekan David Martinez melalui skema serangan balik cepat. Tetapi, usahanya masih belum bisa berbuah gol.

Timnas Venezuela U-17 sukses membuka keran golnya di menit ke-29 lewat tendangan jarak jauh David Martinez. Pemain berusia 17 tahun itu mampu mencetak gol setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan kiper Selandia Baru U-17, Matt Foord.

Pertandingan pun kembali berjalan sengit di sisa waktu yang ada. Beberapa kali kedua kesebelasan melakukan serangan balik cepat, namun masih belum ada yang berbuah gol. Pada akhirnya, Timnas Venezuela U-17 unggul sementara 1-0 atas Selandia Baru U-17 di babak pertama.