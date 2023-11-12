Luis Milla Kirim Dukungan ke Timnas Indonesia U-17 hingga Doakan Bima Sakti, Jelang Lawan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

EKS pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla, kirim dukungan untuk Timnas Indonesia U-17 hingga doakan Bima Sakti, yang tengah berjuang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dia berharap hasil manis bisa diraih Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Dukungan itu disampaikan Luis Milla lewat unggahan di akun Instagram pribadinya (@luismillacoach). Milla berharap Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- bisa mendapat keberuntungan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Panama U-17 di laga kedua fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih poin perdana di Piala Dunia U-17 2023. Arkhan Kaka dan kolega berhasil menahan imbang Ekuador U-17 dengan skor 1-1 pada Jumat 10 November 2023.

Luis Milla pun ikut senang dengan poin perdana yang diraih oleh tim besutan Bima Sakti itu. Pelatih asal Spanyol itu berharap, Timnas Indonesia U-17 bisa melanjutkan tren positif saat bersua dengan Panama U-17.

“Selamat (Timnas Indonesia U-17) untuk poin di Piala Dunia U-17 dan doakan sobat Bima Sakti untuk pertandingan selanjutnya,” kata Milla dikutip dari akun Instagram pribadinya (@luismillacoach), Minggu (12/11/2023).