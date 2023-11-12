Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Puji JIS Selaku Stadion Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Disebut Gila oleh Pelatih Brasil!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |15:46 WIB
3 Negara yang Puji JIS Selaku Stadion Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Disebut Gila oleh Pelatih Brasil!
Timnas Brasil U-17 kala berlaga di JIS dalam Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

3 negara yang puji Jakarta International Stadium (JIS) selaku stadion tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menarik diulas. Sebab, salah satu pujian dilayangkan oleh tim top dunia yang merupakan juara bertahan di Piala Dunia U-17 2023, yakni Timnas Brasil U-17.

Ya, JIS jadi salah satu stadion yang digunakan menggelar laga-laga seru di Piala Dunia U-17 2023. Pada fase grup, stadion itu dipakai menggelar pertandingan untuk tim dari Grup C dan E.

Jakarta International Stadium

Beberapa negara tampak takjub dengan kemegahan JIS saat menginjakkan kaki di stadion itu untuk berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Tak ayal, pujian pun mereka layangkan.

Setidaknya, ada 3 negara yang puji JIS. Siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 3 negara yang puji Jakarta International Stadium (JIS) selaku stadion tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

3. Inggris

Timnas Inggris U-17

Salah satu negara yang puji JIS selaku stadion tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 adalah Inggris. Pujian disampaikan pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry.

Kondisi stadion yang megah dengan kapasitas besar dan lapangan yang bagus dinilai Garry membuat pemainnya sangat bersemangat saat bertanding di laga pertama mereka di Grup C. Timnas Inggris U-17 pun tampil menggila sehingga menang besar 10-0 atas Kaledonia Baru U-17 kemarin.

"Saya pikir, semua pasti tahu dalam konteks pertandingan pertama. Kami melihat ini adalah arena yang bagus. Membuat para pemain sangat bersemangat bermain dan saya pikir mereka melakukan itu dengan baik," ujar Ryan, dilansir dari rilis yang diterima Okezone, Minggu (12/11/2023).

