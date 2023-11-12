Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Suporter Asal Iran Akui Rindu Kampung Halaman saat Lihat Kemegahan JIS

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |15:01 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Suporter Asal Iran Akui Rindu Kampung Halaman saat Lihat Kemegahan JIS
Suporter Timnas Iran U-17 yang hadir langsung ke Jakarta International Stadium (Foto: Ilham Sigit)
A
A
A

JAKARTA – Suporter asal Iran, Kimya Samerifard kagum dengan kemegahan Jakarta International Stadium (JIS). Samerifard mengatakan gagahnya JIS sedikit banyak membuat dirinya rindu kampung halaman.

Samerifard datang ke JIS untuk menyaksikan laga Iran U-17 kontra sang juara bertahan Brasil U-17 pada laga pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023, Sabtu (11/11/2023). Wanita berkaca mata itu datang ke JIS bersama keluarganya.

“Kami sangat bersemangat untuk mendukung negara kami, dan kami yakin kami akan sangat bangga pada mereka (para pemain), mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Dan apapun yang terjadi (saat pertandingan), kami akan terus mendukung mereka dan mencintai mereka,” kata Samerifard ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (11/11/2023).

“Harapannya, kami bisa menang 3-2 (atas Brasil), cukup tipis karena Brasil adalah tim yang sangat bagus tentu saja,” ujarnya menambahkan.

Samerifard mengaku sudah tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Dia merasa betah sebab Indonesia tidak memiliki musim dingin ekstrem seperti di Eropa atau negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan.

“Saya rasa Indonesia adalah negara yang sangat besar, dan saya sangat menyukai di sini. ini negara yang cukup berbeda karena tidak punya musim dingin, di sini selalu panas, dan negara ini terasa spesial,” tutur Samerifard.

Halaman:
1 2
      
