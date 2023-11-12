Cetak Gol di Piala Dunia U-17 2023, Wonderkid Arsenal Ungkap Pesan Mikel Arteta

Timnas Inggris U-17 mengalahkan Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC FIFA)

JAKARTA – Wonderkid Arsenal, Ethan Nwaneri membantu Timnas Inggris U-17 pesta gol ke gawang Kaledonia Baru U-17 lewat sumbangan satu golnya. Usai laga, Nwaneri mengungkapkan pesan sang pelatih tim Arsenal senior, Mikel Arteta kepada dirinya.

Inggris U-17 mencukur habis Kaledonia Baru U-17 10 gol tanpa balas pada laga pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023. Berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (11/11/2023), Nwaneri turut mencatatkan namanya di papan skor.

Memanfaatkan umpan Finley McAllister, Nwaneri melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti di menit 78. Tembakannya tersebut pun tak mampu dihalau penjaga gawang Kaledonia Baru U-17, Nicolas Kutran.

Usai laga, Nwaneri mengungkapkan bagaimana rasanya mencetak gol di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengaku akan terus haus gol di laga-laga selanjutnya.

“Perasaan yang hebat, saya bisa mencetak gol, saya akan mencobanya di setiap laga, jadi persaaannya hebat, saya harus lebih baik,” kata Nwaneri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (11/11/2023).

“Piala Dunia ini menghadirkan pengalaman hebat, saya senang berkontribusi untuk tim,” lanjutnya kemudian.

Nwaneri juga mengungkap pesan sang pelatih, Mikel Arteta sebelum dirinya bergabung ke skuad Timnas Inggris U-17. Menurutnya, tak ada pesan khusus.