Klasemen Sementara Grup C Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Inggris U-17 di Puncak, Brasil U-17 Posisi Ketiga!

Klasemen Sementara Grup C Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

KLASEMEN sementara Grup C Piala Dunia U-17 2023 di matchday pertama telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Inggris U-17 sementara berhasil memimpin Grup C dengan 3 poin, sedangkan sang juara bertahan Brasil U-17 justru menempati posisi ketiga.

Seperti yang diketahui Grup C baru saja memainkan dua pertandingan matchday pertama di Jakarta International Stadium (JIS), pada Sabtu (11/11/2023). Laga Timnas Kaledonia Baru U-17 vs Inggris U-17 pun membuka Grup C dengan luar biasa.

Bagaimana tidak, 10 gol tercipta di pertandingan Kaledonia Baru U-17 kontra tim berjuluk Young Lions tersebut. Menariknya, semua gol di laga tersebut dicetak oleh para pemain Timnas Inggris U-17.

Ya, Inggris U-17 secara luar biasa menang dengan skor besar 10-0 atas tim asal Oceania tersebut. Sembilan pemain berbeda dari skuad Inggris U-17 sukses mencatatkan namanya di papan skor.

Dengan kemenangan 10-0 itu, jelas Inggris U-17 menguasai posisi pertama. Sementara Kaledonia Baru U-17 pun tentu juga berada di dasar klasemen Grup C.

Sementara posisi kedua dikuasai oleh Iran U-17. Timnas Iran U-17 secara mengejutkan mampu menumbang sang juara bertahan, Brasil di JIS yang baru saja digelar malam ini.