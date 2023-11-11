Kisah Marc Guiu, Wonderkid Timnas Spanyol U-17 dan Calon Top Skor Piala Dunia U-17 Kaget punya Banyak Penggemar di Indonesia

Pemain Barcelona, Marc Guiu yang perkuat Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Reuters)

KISAH Marc Guiu, wonderkid Timnas Spanyol U-17 dan calon top skor Piala Dunia U-17 2023 kaget punya banyak penggemar di Indonesia. Pasalnya ia benar-benar tak mengira ada yang mengenalnya di Indonesia.

Ya, Guiu tidak menyangka jika namanya terkenal sampai ke Indonesia. Nama Marc Guiu sendiri mencuat setelah pemain kelahiran 2006 ini berhasil tembus tim utama Barcelona.

Hal ini tidak mengherankan mengingat Guiu mengawali kariernya sebagai junior di Penya Barcelonista Sant Celoni, sebuah klub penggemar yang juga mendukung Barcelona.

Pada 2013, Guiu bergabung dengan akademi Barcelona, La Masia, yang terkenal sebagai tempat berkembangnya bakat-bakat muda di klub tersebut.

Debutnya bersama tim utama Barcelona dimulai Oktober 2023 lalu. Marc Guiu diorbitkan untuk bermain dalam laga Barcelona melawan Athletic Bilbao. Dia bermain pada menit ke-79 dan mencetak gol 23 detik kemudian.

Guiu telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa sejak awal kariernya. Ia menjadi bagian dari Timnas Spanyol U-17 dan akan mewakili negaranya di Piala Dunia U-17.

Guiu juga telah mencuri perhatian pada Pada Euro U-17 2023 sebagai top skor bersama dengan mencetak empat gol. Prestasinya ini menyamai rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, Paris Brunner dan Robert Ramsa.