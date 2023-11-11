Hasil Timnas Jepang U-17 vs Timnas Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Diwarnai Hujan Petir, Samurai Biru Menang 1-0

BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Jepang U-17 berhasil memetik kemenangan atas Polandia U-17 di laga Grup D Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, tim berjuluk Samurai Biru itu menang dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan Jepang U-17 pun dicetak oleh Rento Takaoka di menit 77. Menariknya sebelum gol itu tercipta, pertandingan sempat ditunda selama 15 menit ketika lag barjalan 68 menit karena Stadion si Jalak Harupat diguyur hujan lebat disertai petir.

Jalannya Pertandingan

Tempo permainan langsung berjalan tinggi pada awal babak pertama dengan Polandia U-17 yang menekan Jepang U-17. Kendati demikian, Samurai Biru -julukan Jepang- masih mampu menjaga bola dengan baik.

Polandia U-17 beberapa kali terlihat mengancam lini pertahanan Samurai Biru pada 15 menit pertama. Namun, kesempatan emas justru didapatkan Jepang U-17 pada menit ke-16 melalui serangan balik yang cepat.

Shuto Nagano yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Polandia U-17 setelah mendapatkan umpan terobosan apik pada menit ke-16. Sayangnya, tendangan kaki kirinya masih melebar ke sisi gawang yang dijaga Michal Matys.

Lima menit setelahnya, tepatnya pada menit ke-21, giliran Polandia U-17 yang mendapatkan kesempatan emas melalui Karol Borys. Namun, bola melambung tinggi di atas gawang Jepang U-17.

Jepang U-17 kembali mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol pada menit ke-27 melalui Alen inoue. Akan tetapi, tendangannya melebar ke sisi kanan gawang Polandia U-17.

Pada sisa waktu di babak pertama, Polandia U-17 terlihat lebih banyak memegang bola dan mengancam lini pertahanan Jepang U-17. Namun, hingga babak pertama berakhir, belum ada gol yang tercipta dan skor masih imbang 0-0.