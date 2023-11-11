Hasil Timnas Kaledonia Baru U-17 vs Timnas Inggris U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 10-0, Inggris Pesta Gol di JIS

Timnas Inggris U-17 menang 10-0 atas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/england)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Inggris U-17 pesta gol di Jakarta International Stadium (JIS) usai membuat Kaledonia Baru U-17 tak berdaya di matchday pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Tepatnya Inggris U-17 menang dengan skor 10-0!

Awalnya Inggris U-17 sudah memperlihatkan keunggulan di babak pertama dengan skor 4-0. Lalu di babak kedua tim berjuluk Young Lions itu semakin menggila dan membuat skor berubah menjadi 10-0 atas Kaledonia Baru.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris U-17 langsung keluar menekan pertahanan Timnas Kaledonia Baru U-17. Tampaknya, tim asuhan Ryan Garry ingin segera mencetak gol cepat dalam laga itu agar makin percaya diri.

Pada menit ke-15, Timnas Inggris U-17 berhasil mencetak gol pertama dalam laga itu. Gol tersebut diciptakan oleh Denny Reiss setelah mengeksekusi penalti dengan tenang yang mengecoh kiper Timnas Kaledonia Baru U-17.

Timnas Kaledonia U-17 belum mampu keluar dari tekanan The Three Lions -julukan Timnas Inggris U-17. Timnas Kaledonia Baru U-17 berusaha ekstra keras agar gawangnya tidak kebobolan lagi.

Timnas Inggris U-17 akhirnya menggandakan keunggulan atas tim lawan. Kepastian itu usai Justin Oboavwoduo membobol gawan Timnas Kaledonia Baru U-17 pada menit ke-29.

Timnas Kaledonia U-17 lagi-lagi harus menerima kenyataan pahit dalam laga itu. Sebab, Timnas Inggris U-17 berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini ditorehkan Tyler Dibling pada menit ke-35.

Timnas Inggris U-17 makin menggila dalam laga melawan Timnas Kaledonia Baru U-17. Oleh dikarenakan, Josh-kofi Acheampong mencetak gol ke gawang tim lawan pada menit ke-45+4.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Timnas Inggris U-17 sementara waktu unggul 4-0 atas Timnas Kaledonia Baru U-17.