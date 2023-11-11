Hasil Babak Pertama Timnas Jepang U-17 vs Timnas Polandia U-17: Skor Masih Sama Kuat 0-0

BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Jepang U-17 harus puas menutup babak pertama kontra Polandia U-17 dengan hasil imbang di laga perdana Grup D Piala Dunia U-17 2023, Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jepang dan Polandia masih sama kuat sehingga skor pun masih 0-0.

Pertandingan Jepang U-17 vs Polandia U-17 berlangsung sengit Masing-masing sejatinya mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak gol, tetapi gol belum tercipta pada babak pertama ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tempo permainan langsung berjalan tinggi pada awal babak pertama dengan Polandia U-17 yang menekan Jepang U-17. Kendati demikian, Samurai Biru -julukan Jepang- masih mampu menjaga bola dengan baik.

Polandia U-17 beberapa kali terlihat mengancam lini pertahanan Samurai Biru pada 15 menit pertama. Namun, kesempatan emas justru didapatkan Jepang U-17 pada menit ke-16 melalui serangan balik yang cepat.

Shuto Nagano yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Polandia U-17 setelah mendapatkan umpan terobosan apik pada menit ke-16. Sayangnya, tendangan kaki kirinya masih melebar ke sisi gawang yang dijaga Michal Matys.

Lima menit setelahnya, tepatnya pada menit ke-21, giliran Polandia U-17 yang mendapatkan kesempatan emas melalui Karol Borys. Namun, bola melambung tinggi di atas gawang Jepang U-17.