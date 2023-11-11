Hasil Babak Pertama Timnas Kaledonia Baru U-17 vs Timnas Inggris U-17: Young Lions Unggul 4-0

Suasana laga Timnas Inggris U-17 vs Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Andri Bagus/MPI)

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Inggris U-17 sementara berhasil unggul atas Timnas Kaledonia Baru U-17 di babak pertama laga perdana Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), tim berjuluk Young Lions itu tepatnya unggul denagn skor 4-0.

Inggris U-17 benar-benar mendominasi di 45 menit pertama dalam laga tersebut. Tak heran jika Kaledonia Baru U-17 dibuat babak belur dengan dibobol sebanyak empat kali.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris U-17 langsung keluar menekan pertahanan Timnas Kaledonia Baru U-17. Tampaknya, tim asuhan Ryan Garry ingin segera mencetak gol cepat dalam laga itu agar makin percaya diri.

Pada menit ke-15, Timnas Inggris U-17 berhasil mencetak gol pertama dalam laga itu. Gol tersebut diciptakan oleh Denny Reiss setelah mengeksekusi penalti dengan tenang yang mengecoh kiper Timnas Kaledonia Baru U-17.

Timnas Kaledonia U-17 belum mampu keluar dari tekanan The Three Lions -julukan Timnas Inggris U-17. Timnas Kaledonia Baru U-17 berusaha ekstra keras agar gawangnya tidak kebobolan lagi.

Timnas Inggris U-17 akhirnya menggandakan keunggulan atas tim lawan. Kepastian itu usai Justin Oboavwoduo membobol gawan Timnas Kaledonia Baru U-17 pada menit ke-29.

Timnas Kaledonia U-17 lagi-lagi harus menerima kenyataan pahit dalam laga itu. Sebab, Timnas Inggris U-17 berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini ditorehkan Tyler Dibling pada menit ke-35.