Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Kaledonia Baru U-17 vs Timnas Inggris U-17: Young Lions Unggul 4-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |17:01 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Kaledonia Baru U-17 vs Timnas Inggris U-17: <i>Young Lions</i> Unggul 4-0
Suasana laga Timnas Inggris U-17 vs Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Inggris U-17 sementara berhasil unggul atas Timnas Kaledonia Baru U-17 di babak pertama laga perdana Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), tim berjuluk Young Lions itu tepatnya unggul denagn skor 4-0.

Inggris U-17 benar-benar mendominasi di 45 menit pertama dalam laga tersebut. Tak heran jika Kaledonia Baru U-17 dibuat babak belur dengan dibobol sebanyak empat kali.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris U-17 langsung keluar menekan pertahanan Timnas Kaledonia Baru U-17. Tampaknya, tim asuhan Ryan Garry ingin segera mencetak gol cepat dalam laga itu agar makin percaya diri.

Pada menit ke-15, Timnas Inggris U-17 berhasil mencetak gol pertama dalam laga itu. Gol tersebut diciptakan oleh Denny Reiss setelah mengeksekusi penalti dengan tenang yang mengecoh kiper Timnas Kaledonia Baru U-17.

Timnas Kaledonia U-17 belum mampu keluar dari tekanan The Three Lions -julukan Timnas Inggris U-17. Timnas Kaledonia Baru U-17 berusaha ekstra keras agar gawangnya tidak kebobolan lagi.

Timnas Inggris U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 (Andri Bagus/MPI)

Timnas Inggris U-17 akhirnya menggandakan keunggulan atas tim lawan. Kepastian itu usai Justin Oboavwoduo membobol gawan Timnas Kaledonia Baru U-17 pada menit ke-29.

Timnas Kaledonia U-17 lagi-lagi harus menerima kenyataan pahit dalam laga itu. Sebab, Timnas Inggris U-17 berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini ditorehkan Tyler Dibling pada menit ke-35.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/atlet_biliar_indonesia_marlando_sihombing.jpg
Marlando Sihombing Jadikan Kejurnas POBSI Senjata Tempur Menuju SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement