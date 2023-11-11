Link Live Streaming Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) tersebut akan berlangsung pada Sabtu (11/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Perlu diketahui, Brasil U-17 adalah salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Pasalnya Tim Samba merupakan juara bertahan usai memenangkan edisi Piala Dunia U-17 2019.

Dengan status juara bertahan tersebut, Brasil U-17 memiliki pengalaman untuk bisa memenangkan kembali edisi Piala Dunia U-17 2023. Apalagi memang Brasil U-17 adalah tim kedua tersukses di ajang tersebut dengan empat trofi yang sudah mereka miliki.

Sehingga menarik tentunya melihat aksi para pemain Timnas Brasil U-17 saat melawan Iran. Terlebih para pemain muda itu berpotensi menjadi pemain bintang dalam beberapa tahun lagi.

Kendati demikian, Iran U-17 jelas tidak akan membiarkan Brasil U-17 bermain seenaknya. Perwakilan Asia tersebut tentu akan memberikan perlawanan terbaik untuk bisa merebut poin dari Brasil U-17.

Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal pun mengakui bahwa Iran bisa merepotkan timnya. Ia bahkan menyebut Iran U-17 sangat bisa merepotkan