Bintang Liga Arab Saudi Ini Ternyata Jebolan Piala Dunia U-17

BINTANG Liga Arab Saudi ini ternyata jebolan Piala Dunia U-17. Pemain yang dimaksud adalah bintang Al Hilal, yakni Neymar Jr.

Diketahui, Neymar Jr kini membela klub Arab Saudi, Al Hilal. Dua merapat ke klub itu usai berpisah dengan klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).

Di Al Hilal, Neymar mendapat tawaran ekslusif dan bernilai fantastis. Ternyata, Neymar pun diketahui jebolan Piala Dunia U-17.

Seperti apa kisahnya? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (11/11/2023), terkait sosok Neymar yang memulai debutnya di Liga Arab Al Hilal.

Neymar Jr Resmi Bergabung Dalam Liga Arab Al Hilal

Perlu diketahui, klub Arab Saudi, Al Hillal, memang sedang merekrut banyak jebolan megabintang sepakbola akhir-akhir ini. Setelah pemilik klub berhasil membawa Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Malcom, dan Sergej Milinkovic-Savic, klub tersebut pun mendaratkan Neymar Jr.

Neymar Jr. diketahui telah sepakat untuk bermain dan bergabung di tim Al Hilal dengan negosiasi pendapatan gaji yang sangat gila dan fantastis. Gajina senilai 86,3 juta poundsterling atau setara Rp1,67 triliun.

BACA JUGA: Alasan Welber Jardim Dijuluki Neymar Indonesia

Main di Piala Dunia U-17

Neymar Jr pernah merasakan sengitnya persaingan di Piala Dunia U-17. Hal itu tepatnya terjadi pada Piala Dunia U-17 edisi 2009 di Nigeria.

Saat itu, Neymar Jr pun bekerja apik. Dia bisa mencetak satu gol dari tiga laga. Namun, aksinya belum cukup membawa Brasil U-17 berbicara banyak. Timnyas gagal lolos dari babak penyisihan grup karena hanya menempati peringkat ketiga.