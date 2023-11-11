Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Liga Arab Saudi Ini Ternyata Jebolan Piala Dunia U-17

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |13:54 WIB
Bintang Liga Arab Saudi Ini Ternyata Jebolan Piala Dunia U-17
Neymar Jr kala membela Al Hilal. (Foto: Reuters)
A
A
A

BINTANG Liga Arab Saudi ini ternyata jebolan Piala Dunia U-17. Pemain yang dimaksud adalah bintang Al Hilal, yakni Neymar Jr.

Diketahui, Neymar Jr kini membela klub Arab Saudi, Al Hilal. Dua merapat ke klub itu usai berpisah dengan klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).

Neymar Jr

Di Al Hilal, Neymar mendapat tawaran ekslusif dan bernilai fantastis. Ternyata, Neymar pun diketahui jebolan Piala Dunia U-17.

Seperti apa kisahnya? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (11/11/2023), terkait sosok Neymar yang memulai debutnya di Liga Arab Al Hilal.

Neymar Jr Resmi Bergabung Dalam Liga Arab Al Hilal

Perlu diketahui, klub Arab Saudi, Al Hillal, memang sedang merekrut banyak jebolan megabintang sepakbola akhir-akhir ini. Setelah pemilik klub berhasil membawa Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Malcom, dan Sergej Milinkovic-Savic, klub tersebut pun mendaratkan Neymar Jr.

Neymar Jr. diketahui telah sepakat untuk bermain dan bergabung di tim Al Hilal dengan negosiasi pendapatan gaji yang sangat gila dan fantastis. Gajina senilai 86,3 juta poundsterling atau setara Rp1,67 triliun.

Main di Piala Dunia U-17

Neymar Jr pernah merasakan sengitnya persaingan di Piala Dunia U-17. Hal itu tepatnya terjadi pada Piala Dunia U-17 edisi 2009 di Nigeria.

Saat itu, Neymar Jr pun bekerja apik. Dia bisa mencetak satu gol dari tiga laga. Namun, aksinya belum cukup membawa Brasil U-17 berbicara banyak. Timnyas gagal lolos dari babak penyisihan grup karena hanya menempati peringkat ketiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647565/live-di-gtv-persib-bandung-selangkah-menuju-fase-knockout-afc-champions-league-two-zoa.webp
Live di GTV, Persib Bandung Selangkah Menuju Fase Knock-out AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/11/Jurgen_Klopp_by_Liverpool.jpeg
Liverpool Krisis, Jurgen Klopp Langsung Turun Tangan 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement