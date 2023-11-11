Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Bleus Muda Pantang Remehkan Lawan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:17 WIB
Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Bleus Muda Pantang Remehkan Lawan!
Timnas Prancis U-17 siap mentas di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FFF.fr)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Les Bleus muda -julukan Timnas Prancis U-17- pantang memandang remeh lawannya.

Ya, Timnas Prancis U-17 akan memulai perjalanan di Piala Dunia U-17 2023. Ada Timnas Burkina Faso U-17 yang akan jadi tantangan pertamanya di Grup E.

Timnas Prancis U-17. Foto: UEFA

Sebagai tim raksasa, Timnas Prancis U-18 tentunya akan dijagokan menenangi laga perdana Grup E itu. Tetapi, Les Bleus muda tetap tak boleh jemawa. Mereka tidak boleh menganggap remeh sang wakil Afrika itu karena punya sejarah cukup apik di ajang Piala Dunia U-17 2023.

Les Bleus muda -julukan Timnas Prancis U-17- datang ke Piala Dunia U-17 2023 sebagai salah satu calon juara. Sebab, mereka merupakan runner up Piala Eropa U-17 2023 lalu setelah dikalahkan Jerman di partai final.

Tim asuhan Jean-Luc Vannuchi itu pun datang dengan kekuatan penuh ke Indonesia. Mereka membawa mayoritas pemain yang tampil di Piala Eropa U-17 2023, termasuk sang bintang, Mathis Lambourde.

Ini merupakan ketujuh kalinya Timnas Prancis U-17 tampil di ajang Piala Dunia U-17. Selama keikutsertaannya di Piala Dunia U-17, mereka memiliki catatan yang terbilang sangat apik karena selalu bisa lolos dari fase grup.

Bahkan, Timnas Prancis U-17 selalu berhasil menyapu bersih tiga laga fase grup dalam tiga edisi terakhir dengan kemenangan. Alhasil, mereka jelas sangat diunggulkan untuk menang melawan Burkina Faso.

Namun, sang raksasa Eropa tak boleh lengah dengan meremehkan Burkina Faso U-17. Sebab, sang lawan datang dengan status peringkat ketiga di Piala Afrika U-17 2023.

Burkina Faso U-17 sendiri sudah tampil lima kali di Piala Dunia U-17. Hasil terbaik mereka adalah menyabet peringkat ketiga pada edisi 2001 di Trinidad-Tobago.

Kala itu, Timnas Prancis U-17 keluar sebagai juaranya. Itu merupakan satu-satunya gelar mereka di ajang tersebut sampai saat ini.

Halaman:
1 2
      
