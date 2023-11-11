Piala Dunia U-17 2023: Sempat Diare, Amar Brkic Menggila di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17?

AMAR Brkic sempat diare hingga absen saat Timnas Indonesia U-17 melawan Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023. Lantas, akankah pemain keturunan Indonesia-Jerman itu menggila di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17?

Amar Brkic tidak dimainkan saat Timnas Indonesia U-17 menahan imbang Ekuador U-17 dengan skor 1-1 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023, Jumat 10 November 2023 malam WIB. Pemain 16 tahun itu hanya duduk di bench Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Keputusan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, tidak memainkan Amar Brkic itu menimbulkan pertanyaan bagi publik sepakbola Tanah Air. Sebab, winger kanan kelahiran Frankurt itu awalnya diharapkan dapat mempertajam lini serang Garuda Asia.

Bima Sakti pun menjelaskan Amar Brkic absen di laga tersebut karena mengalami diare selama dua hari saat beradaptasi dengan makanan di Indonesia. Karena itu, pelatih 47 tahun itu engga memaksa memainkan pemain yang kini membela klub asal Jerman, Hoffenheim U-17, tersebut.

“Amar kemarin dia sakit diare 2 hari, dan 2 hari tidak latihan. Tidak mungkin kita mainkan, tidak mungkin kita paksakan juga. Oleh sebab itu, kondisinya takut lebih memburuk lagi,” kata Bima Sakti dalam jumpa pers usai laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador, Jumat 10 November 2023.

“Karena dia dari Eropa datang ke sini. Kalau kita orang Indonesia, walaupun kita kemarin 5 minggu di Jerman, tapi kita mungkin kembali lagi ke habit kita lagi, dengan masakan dan makanan,” imbuhnya.