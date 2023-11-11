Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Timnas Inggris U-17 Ogah Remehkan Timnas Kaledonia Baru U-17: Mereka Akan Jadi Lawan Sulit!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:20 WIB
Bek Timnas Inggris U-17 Ogah Remehkan Timnas Kaledonia Baru U-17: Mereka Akan Jadi Lawan Sulit!
Bek Timnas Inggris U-17 Jayden Meghoma tidak meremehkan Timnas Kaledonia Baru U-17 (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

BEK Timnas Inggris U-17, Jayden Meghoma, ogah remehkan Timnas Kaledonia Baru U-17 jelang pertandingan perdana Piala Dunia U-17 2023. Meski asing di telinga, Kaledonia Baru disinyalir bisa menghadirkan tantangann kepada Young Three Lions – julukan Inggris U-17.

Timnas Inggris U-17 memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 pada Sabtu (11/11/2023) ini. Laga Inggris U-17 kontra Kaledonia Baru U-17 tersebut akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Timnas Kaledonia Baru U-17

Kaledonia Baru adalah sebuah negara pulau kecil di bawah departemen luar negeri Prancis. Sebagaimana dengan banyak pencinta sepak bola tanah air, Kaledonia Baru juga masih asing di telinga para pemain Inggris U-17.

Menurut Jayden Meghoma, menghadapi negara asing seperti Kaledonia Baru merupakan tantangan tersendiri. Itu sebabnya, Inggris U-17 tidak akan meremehkan sedikit pun wakil Oseania tersebut.

“Maksud saya, Anda tahu Kaledonia Baru? Kami belum pernah melawan tim seperti itu sebelumnya jadi ini akan menjadi tes yang baik bagi kami,” kata Meghoma kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A, Senayan, Jumat (10/11/2023).

“Dan kami hanya perlu bekerja keras memainkan cara bermain kami yang sudah kami siapkan,” imbuhnya.

“Seperti yang saya katakan, kita tidak bisa meremehkan siapa pun. Saya pikir mereka akan menjadi lawan yang sulit. Kami belum pernah bermain dengan tim seperti Kaledonia Baru sebelumnya,” ujarnya pemain tim junior Southampton itu.

Halaman:
1 2
      
