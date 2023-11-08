Jadwal Piala Dunia U-17 2023 di JIS: Timnas Brasil U-17 atau Timnas Inggris U-17 yang Bakal Berjaya?

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS) akan dibahas di sini. Sejumlah negara besar, termasuk Timnas Brasil U-17 dan Inggris U-17 bakal tampil di sini.

Piala Dunia U-17 2023 tinggal menghitung hari. Ajang sepakbola di bawah usia 17 tahun ini akan dimulai pada hari Jumat (10/11/2023) mendatang.

Turnamen dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, dengan laga-laga di Grup A dimainkan. Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 selagi Panama U-17 dan Maroko U-17 saling jegal.

Di Jakarta, ada dua grup yang bakal tampil, yaitu Grup C dan E. Semua laga di Jakarta akan dimainkan di JIS.

Di Grup C, Timnas Brasil U-17 dan Inggris U-17 bakal saling sikut. Mereka diyakini sebagai unggulan di grup ini, selagi Iran dan Kaledonia Baru bisa menciptakan kejutan.

Selagi Inggris dan Brasil diperkirakan bakal mengisi dua posisi teratas, ada harapan bagi Iran dan Kaledonia Baru untuk lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik.

Sementara itu, di Grup E, Timnas Prancis U-17 bersaing dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Burkina Faso. Di atas kertas, Prancis dinyatakan sebagai unggulan. Namun, tiga tim lain juga punya potensi sehingga tidak bisa diremehkan.

Laga-laga di JIS pada fase grup akan dimulai pada Sabtu (11/11/2023) mendatang. Fase grup di Jakarta akan berlangsung hingga tanggal 18 November 2023.

Setelahnya, JIS akan menjadi tuan rumah untuk laga-laga di babak 16 besar dan perempatfinal.Babak 16 besar dimainkan pada 22 November 2023 sedangkan perempatfinal digelar dua hari kemudian.