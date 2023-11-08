Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Beli Tiket Piala Dunia U-17 2023, Siap Saksikan Laga Timnas Indonesia U-17?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:29 WIB
Cara Beli Tiket Piala Dunia U-17 2023, Siap Saksikan Laga Timnas Indonesia U-17?
Cara beli tiket Piala Dunia U-17 2023, Gelora Bung Tomo siap jadi lokasi Opening Ceremony. (Foto: PSSI)
A
A
A

CARA beli tiket Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Anda dapat mengetahui cara membeli tiket turnamen sepakbola bergengsi antarnegara se-dunia level usia 17 tahun tersebut, yang bakal  dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Sebanyak 24 negara peserta dipastikan akan unjuk gigi di Piala Dunia U-17 2023 termasuk Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah. Selain Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17, Asia (AFC) diwakili Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan.

Timnas Jepang U-17

(Timnas Jepang U-17, juara Piala Asia U-17 yang mentas di Piala Dunia U-17 2023)

Untuk Afrika/CAF diwakili Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Sementara itu, Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat mewakili CONCACAF. Argentina, Brasil, Ekuador, dan Venezuela, menjadi wakil dari COMMEBOL. Adapun, Kaledonia Baru dan Selandia Baru mewakili Oceania/OFC. Untuk Eropa (UEFA) diwakili Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Sementara itu, Grup B diisi Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan, Grup C dihuni Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal.

Kemudian, Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Grup F dihuni Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru. Ada empat stadion yang digunakan di Piala Dunia U-17 2023 yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Khusus untuk Timnas Indonesia U-17, pasukan Bima Sakti itu akan melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pada laga pertamanya, skuad Garuda Asia langsung ditantang Ekuador pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

