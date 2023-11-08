Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Beli Tiket Piala Dunia U-17 2023, Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 Bakal Dipenuhi Suporter?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:12 WIB
Link Beli Tiket Piala Dunia U-17 2023, Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 Bakal Dipenuhi Suporter?
Berikut link beli tiket Piala Dunia U-17 2023, saksikan aksi Timnas Indonesia U-17! (Foto: FIFA.com)
LINK beli tiket Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Gelaran Piala Dunia U-17 2023 yang dihelat di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 bakal diikuti 24 negara termasuk Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah.

Sebanyak 24 negara kontestan Piala Dunia U-17 2023 tersebut dibagi menjadi enam grup, masing-masing grup diisi empat tim. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di fase grup Piala Dunia U-17 2023.

Stadion Gelora Bung Tomo

(Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, lokasi opening ceremony Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

Untuk Grup B diisi Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan, Grup C dihuni Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Lalu, Grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal, Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, serta Grup F dihuni Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru.

Sebanyak empat venue sudah siap digunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Keempat stadion tersebut yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Timnas Indonesia U-17 akan melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pada laga pertamanya, pasukan Bima Sakti itu langsung ditantang Ekuador pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Selang tiga hari kemudian, Timnas Indonesia U-17 akan bersua Panama pada Senin, 13 November 2023 pukul 19.00 WIB. Terakhir, Arkhan Kaka cs bakal menantang Maroko pada Kamis, 16 November 2023 pukul 19.00 WIB.

