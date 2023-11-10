Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Santiago Sanchez

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:51 WIB
Man of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Santiago Sanchez
Santiago Sanchez dinobatkan sebagai Man of the Match laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 (Foto: Twitter/LaTri)
A
A
A

MAN of the Match Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Santiago Sanchez. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) malam WIB tersebut berakhir imbang 1-1.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 dengan cukup baik. Tim asuhan Bima Sakti tersebut bahkan sempat unggul lebih dulu unggul melalui Arkhan Kaka pada menit ke-22.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17

Namun, enam menit kemudian, Ekuador U-17 menyamakan kedudukan melalui Allen Obando pada menit ke-28. Santiago Sanchez merupakan pemberi assist dalam penciptaan gol tersebut.

Santiago Sanchez bersama para penyerang Ekuador lainnya memang tampil cukup merepotkan pertahanan Timnas Indonesia U-17 dalam laga itu. Alhasil, Ekuador mencatatkan enam tembakan tepat sasaran ke gawang tim asuhan Bima Sakti itu.

Hasil imbang itu membuat tim asal Amerika Selatan itu berada di posisi ketiga klasemen Grup A dengan satu poin. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 bercokol di posisi kedua dengan poin sama.

Halaman:
1 2
      
