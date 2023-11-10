Tampil Fenomenal, Ikram Algiffari Dinobatkan Warganet sebagai Man of the Match Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17

TAMPIL fenomenal, Ikram Algiffari dinobatkan warganet sebagai Man of the Match laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17. Laga Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor imbang 1-1.

Kiper asal Sumatera Barat ini mencatatkan lima penyelamatan di sepanjang laga. Berkat kegemilangannya, tim asuhan Bima Sakti bisa selamat dari bombardir Timnas Ekuador U-17 di sepanjang laga.

Alhasil, kiper berusia 17 tahun itu mendapatkan banjir pujian di media sosial @timnas.indonesia, Jumat (10/11/2023). Publik sepak bola Indonesia pun mengakui kualitas Ikram Algiffari.

"Ikram keren. Ke depan Insyaallah skuat garuda muda juga keren semua," tulis @putrasiregar17.

"Ikram MOTM," tulis akun @innakar_