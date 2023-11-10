Klasemen Sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-17 Kedua!

KLASEMEN sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17 untuk sementara berada di peringkat kedua usai bermain imbang 1-1 kontra Ekuador.

Piala Dunia U-17 2023 resmi dimulai pada Jumat (10/11/2023) ini. Grup A memainkan dua pertandingannya, yaitu Maroko kontra Panama dan Timnas Indonesia U-17 versus Ekuador.

Di pertandingan pertama, Timnas Maroko U-17 sukses meraih tiga poin penuh atas Panama. Maroko menang 2-0 berkat gol-gol dari Saifdine Chlagmo dan Ayman Ennair.

Itu membuat Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A setelah pertandingan. Kemudian, pertandingan kedua dimainkan antara Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17 sukses membuka skor lebih dulu pada menit ke-22. Namun, Ekuador menyamakan skor pada menit ke-28.

Di babak kedua, Ekuador mendominasi pada hampir sepanjang laga. Mereka memiliki banyak peluang emas untuk berbalik unggul namun tak ada gol tambahan yang berhasil dicatatkan hingga laga berakhir.