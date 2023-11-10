Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-17 Kedua!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:11 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-17 Kedua!
Timnas Indonesia U-17 tertahan 1-1 kontra Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17 untuk sementara berada di peringkat kedua usai bermain imbang 1-1 kontra Ekuador.

Piala Dunia U-17 2023 resmi dimulai pada Jumat (10/11/2023) ini. Grup A memainkan dua pertandingannya, yaitu Maroko kontra Panama dan Timnas Indonesia U-17 versus Ekuador.

Timnas Maroko U-17

Di pertandingan pertama, Timnas Maroko U-17 sukses meraih tiga poin penuh atas Panama. Maroko menang 2-0 berkat gol-gol dari Saifdine Chlagmo dan Ayman Ennair.

Itu membuat Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A setelah pertandingan. Kemudian, pertandingan kedua dimainkan antara Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17 sukses membuka skor lebih dulu pada menit ke-22. Namun, Ekuador menyamakan skor pada menit ke-28.

Di babak kedua, Ekuador mendominasi pada hampir sepanjang laga. Mereka memiliki banyak peluang emas untuk berbalik unggul namun tak ada gol tambahan yang berhasil dicatatkan hingga laga berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647265/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-kuda-laut-nusantara-bungkam-cosmo-jne-kiz.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Kuda Laut Nusantara Bungkam Cosmo JNE
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/blacksteel_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Blacksteel FC Menggila! Sikat Halus FC 3-0 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement