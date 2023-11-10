Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ditahan 1-1, Garuda Asia Petik 1 Poin

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:07 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ditahan 1-1, Garuda Asia Petik 1 Poin
Timnas Indonesia U-17 ditahan Timnas Ekuador U-17 1-1 di laga pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

SURABAYA - Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/11/2023) malam WIB, itu berakhir 1-1.

Indonesia unggul duluan lewat sontekan Arkhan Kaka Putra di menit ke-22. Namun, Ekuador mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Allen Obando selang enam menit.

Timnas Ekuador U-17 menyamakan skor 1-1 ke gawang Timnas Indonesia U-17 via gol Allen Obando (Foto: Instagram/@latriecu)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inisiatif serangan langsung diambil Ekuador di awal-awal laga. Ikram Al Giffari sudah harus bekerja keras menyelamatkan gawangnya dari peluang Keny Arroyo di menit ketiga. Kafiatur Rizky membalas tetapi tendangannya melambung di menit kesembilan.

Gol bagi Indonesia datang di menit ke-22. Penetrasi Riski Afrisal berhasil diakhiri dengan umpan silang mendatar ke depan gawang Ekuador yang diselesaikan dengan manis oleh Arkhan Kaka.

Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Umpan Santiago Sanchez dari sisi kiri di menit ke-28, berhasil ditanduk dengan manis oleh Obando untuk menyamakan skor.

Di sisa waktu, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Ekuador sempat mencetak gol di menit ke-45 via Jair Collahuazo, tetapi dianulir lantaran offside. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Di awal paruh akhir, kedua kesebelasan kembali saling bertukar serangan. Michael Bermudez sempat mengancam di menit ke-53, tetapi sundulannya melenceng tipis dari gawang Ikram. Dia kembali mengintip peluang via tandukan di menit ke-72, namun kiper Indonesia bisa menangkap dengan mudah.

Halaman:
1 2
      
